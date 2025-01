Under 15 e 17, dieci gol complessivi al Cerignola Vittorie nette per i ragazzi di Loro Flores e Festa

Sfida incrociata con l'Audace Cerignola per l'Under 17 e l'Under 15 e complessivamente ben 10 gol rifilati dai giallorossini ai rivali pugliesi. Sei sono i gol dell'Under 17 di Floro Flores che mantiene il secondo posto in classifica alle spalle della Ternana. Quattro i gol dell'Under 15 di Paolo Festa che è terza nel suo girone.

Under 17

BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA 6-1

BENEVENTO:Luongo; Kwete, Pisani, Del Gaudio (24'st Infante), D'Ambrosio, Formicola (28'st Cerulo), Battista (28'st Catiello), Scalici (24'st Matrone), Giurolo (36'st Soprano), Giugliano (28'st Cerbone), Grilli (28'st Iuliano). A disp.: Mandato, Scarpitella, Cerulo. All. Antonio Floro Flores

AUDACE CERIGNOLA: Radi; Fucci, Giannone (17'st Stilla), Peschechera (17'st Errico), Acocella, Bitetto, Ripoli (17'st Cilli), Maffei (8'st Urbano), Morlino (1'st Nanula), Lorusso (8'st Valentino), Alonso (1'st Grella). A disp.: Gallo, Erminio.

All. Cosimo Damiano Laboragine

Arbitro: Giovanni Petrone di Avellino.

Assistenti: Alessandro Sinagra e Alessia Di Santillo di Frattamaggiore.

Marcatori: 8'pt D'Ambrosio (B), 43'pt Giugliano (B), 44'pt Battista (B), 24'st Del Gaudio (B), 30'st Cerbone (B), 35'st Grella (AC), 44'st Soprano (B).

Ammoniti: Peschechera (AC), Fucci (AC).

LA CLASSIFICA: Ternana 40; Benevento 33; Latina 28; Ascoli e Perugia 26; Gubbio 23; Arezzo e Pescara 19; Foggia 15; Audace Cerignola 13; Campobasso e Casertana 11; Pineto 8; Pianese 4.

CLASSIFICA MARCATORI: Dezio (Ternana) 16; Giugliano (Benevento 12); Lobianco (Latina) 11; Agnissan (Perugia) 10; Soprano (Benevento) 9.

Under 15

BENEVENTO-AUDACE CERIGNOLA 4-1

BENEVENTO:Porcelli (33'st Coppola C.); Cimmino, Aprovitola, Martello, Cuomo M. (33'st Triestino), Vitelli (20'st Caccavale), Ferretti (20'st Coppola F.), Calabria (13'st Marciano), Esposito, Sorbo (33'st Cuomo F.), Fontana (33'st Di Nardo). All. Paolo Festa

AUDACE CERIGNOLA: Pace; Molfetta, Caione (28'st Patruno), Gesmundo (28'st Compierchio), Cassanelli, Piccinni, Maggio (28'st Piumelli), Garofalo (28'st Garofali), De Lallo (8'st Sollazzo), Tedesco, Di Domenico (8'st Zoccano). A disp.: Clasanto, Pasculli, Delli Carri. All. Pasquale Patruno

Arbitro: Riccardo Durante di Napoli.

Assistenti: Claudio Mele di Avellino e Angelo Mercogliano di Caserta.

Marcatori: 18'pt Di Domenico (AC), 24'pt Calabria (B), 30'pt Martello (B), 2'st Sorbo (B), 33'st Esposito (B).

CLASSIFICA: Pescara 39; Perugia 36; Benevento e Ascoli 34; Arezzo 23; Casertana 22; Ternana 20; Gubbio 19; Campobasso 15; Audace Cerignola 13; Pineto 12; Latina 11; Foggia 5; Pianese 0.

CLASSIFICA MARCATORI: Sirocchi (Ascoli) 18; Sorbo (Benevento) 15; Checcareli (Perugia) 14; Piazza (Perugia) 11; Esposito (Benevento) 11; Biancolino (Benevento) 10.

Nella foto la formazione Under 17 allenata da Floro Flores