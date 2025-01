Il Benevento e quel primato "virtuale" del Monopoli Toccherà ai giallorossi provare ad annullarlo nel recupero di Potenza

Un primato virtuale. E' quello del Monopoli che ha trovato la vetta per il rinvio della partita del Viviani tra Potenza e Benevento. Un primato di cui il Benevento mantiene ancora le “stimmate” (in termini numerici): il maggior numero di vittorie (13), la migliore differenza gol (+24), la migliore media punti (2,03 contro il 2,00 dei monopolitani).

Senza voler per forza sminuire l'impresa dei pugliesi, va detto che la loro ennesima vittoria di “corto muso” (sei “1-0”, due “2-1”), ha scatenato commenti poco lusinghieri da parte della stampa foggiana, che pur ammettendo la brutta prova dei satanelli, ha sottolineato quella davvero ben poco brillante della neo capolista.

In ogni caso l'exploit della squadra di Colombo non va sottovalutato, perchè ad una manovra poco spettacolare, il Monopoli contrappone una difesa pressochè imbattibile che ha subito finora appena 11 gol ed ha portato a casa addirittura il 12° clean sheet in 22 partite.

Sta al Benevento ristabilire la classifica veritiera quando recupererà la sfida di Potenza. Senza mai sottovalutare un avversario che sembra costruito ad hoc per questa serie C.

E' indubbio che ancora una volta i baresi abbiano tratto il massimo dal risultato minimo, mentre hanno diviso la posta in palio Cerignola ed Avellino, uscite entrambe con rammarico dalla sfida del Monterisi. Perchè se gli irpini gonfiano il petto per aver colto l'ennesimo risultato positivo in casa di una diretta concorrente (vittorie a Crotone e Trapani, pareggi a Potenza, Monopoli, Benevento e Cerignola: nel ritorno hanno solo il Catania fuori), allo stesso tempo sono ancora alla ricerca di quella vittoria che li rilanci in maniera convincente in classifica. Mentre il Cerignola si morde i gomiti per essersi fatto sfilare la vittoria da sotto al naso all'ultimo alito della partita.

Il campionato rimane incerto con le prime sei nel fazzoletto di otto punti. Sarà un ritorno tutto da vivere. Un pieno di emozioni.