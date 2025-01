Benevento, allenamento mattutino. Talia fermo in via precauzionale Rientrano in gruppo Capellini, Viscardi e Perlingieri

Ancora una seduta mattutina per i giallorossi in vista della gara di sabato contro l'Altamura.

La sfida con i pugliesi diventa ancora più importante perchè è propedeutica al recupero contro il Potenza fissato per martedì 21. A proposito dei lucani, va sottolineato che per trovare un campo su cui allenarsi si sono dovuti spostare ad oltre ottanta chilometri dal capoluogo, verso l'alta Irpinia, a Muro Lucano. Sabato saranno costretti a tornare in città (ancora innevata) dove saranno “ospiti” del Sorrento che, come è noto, utilizza per le proprie partite casalinghe lo stadio Viviani.

La seduta mattutina del Benevento ha visto il ritorno nel gruppo di Viscardi e Capellini, che martedì avevano, il primo fatto solo palestra, il difensore cremonese lavoro differenziato. Entrambi sono tornati a lavorare senza problemi con il tecnico e con i compagni. Stessa condizione per Mario Perlingieri che aveva sofferto per un virus gastrointestinale.

E' rimasto invece fermo Angelo Talia, che aveva terminato la sessione di lavoro del martedì in anticipo per un mal di schiena. Il ragazzo napoletano è stato risparmiato in via precauzionale. La preparazione continuerà domani ancora di mattina (anche venerdì), con la sfida contro l'Altamura che si avvicina sempre di più.

Appare evidente che l'accumularsi di partite in pochi giorni, consiglierà Auteri di operare qualche avvicendamento, senza rischiare nulla. Le alternative non mancano: a centrocampo c'è un Viviani in piena forma, senza contare la possibilità di utilizzare uno come Pinato che è in crescita costante ed ha una fisicità che altri suoi compagni non hanno. Così come in avanti non si può fare a meno di tenere d'occhio Lanini, che richiede spazio e che non farebbe rimpiangere nessuno se fosse mandato in campo. Staremoa vedere, ma appare più che legittimo che Auteri, pur concentrandpsi di volta in voòlta sulla partita da disputare, spazierà con la mente anche alla sfida di martedì al Viviani.