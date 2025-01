Benevento, a Foggia sarà emergenza a centrocampo Pesanti le squalifiche di Pinato e Simonetti, oltre alle condizioni precarie di Talia

Due giornate di squalifica a Pinato (per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere), una a testa a Simonetti e Viscardi per sopraggiunto limite di cartellini gialli. Loro a Foggia non ci saranno, insieme a Meccariello e a Talia, ancora alle prese con una condizione fisica non ottimale.

Restano da verificare le condizioni di Berra e Viviani, i cui malanni Auteri ha valutato dopo la partita essere di poco conto.

Appare evidente sin d'ora che i problemi maggiori per la gara allo Zaccheria saranno a centrocampo: Pinato e Simonetti squalificati, Talia infortunato, il settore centrale ne esce stravolto, con la speranza che almeno per Viviani non ci siano conseguenze dopo l'uscita dal campo nell'intervallo della sfida di Potenza. Un quadro preoccupante, insomma, in vista di una partita che sembra assolutamente determinante per il prossimo futuro.

A Foggia continuano a vivere un mercato senza speranze: tiene banco il “caso Salines”, il forte terzino dei satanelli che è stato fortemente richiesto dal Monopoli. Inutile dire che sembra che la proprietà abbia dato mandato al diesse Leone di capoitalizzare e cedere qualche giocatore più richiesto. E' il caso anche di Marco Zunno, che il Foggia aveva preso in estate dalla Cremonese (via Messina). Ovvio che in casa Foggia, nonostante il momento poco lieti, ci sia la speranza di chiudere qualche operazione prima della sfida col Benevento di domenica.