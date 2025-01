Benevento: le speranze per Talia, l'ansia per Berra L'esame strumentale di questa mattina dirà di più sul capitano. Si cerca di recuperare il mediano

La notizia più importante proveniente dall'infermeria giallorossa è quella che riguarda Angelo Talia. D'accordo, il ragazzo napoletano soffre per una dolorosa lombosciatalgia e se non ci fosse aria di emergenza si lascerebbe tranquillamente in terapia per risolvere il problema. Ma il campionato va di fretta e non si ferma ad aspettare nessuno. E allora bisogna stringere i denti e dare modo alle terapie mediche di essere rapide e risolutive. E' quello che proverà a fare lo staff sanitario giallorosso nei confronti di Talia, che si sta sottoponendo a cure antinfiammatorie che potrebbero anche dare l'effetto sperato a breve. Come dire: ci si prova, se il ragazzo reagisce bene, allora potrebbe anche entrare nel novero dei convocati per Foggia. D'altro canto dal punto di vista della condizione atletica non ha nulla da recuperare, era allenato benissimo e una volta allentato il dolore (non ha alcun infortunio, ovvio...) potrà essere anche considerato abile ed arruolabile. Almeno questa è la speranza dei sanitari giallorossi.

Tra i giocatori acciaccati, usciti anzitempo dal campo, a preoccupare maggiormente è capitan Berra che questa mattina si sottoporrà ad esame strumentale per capire l'entità dell'infortunio accusato a Potenza.

Dovrebbe invece essere recuperabile Viviani, che aveva lasciato il campo al termine della prima frazione.

Chi rimane fuori gioco è certamente Meccariello, che sta seguendo sempre il suo programma di recupero per l'infiammazione al ginocchio, oltre ai tre squalificati, Simonetti, Pinato e Viscardi.

E' il momento di stringere i denti e di dare tutti qualcosa di più. A Foggia sarà essenziale non perdere la tramontana come è accaduto a Potenza e affrontare i satanelli con la convinzione di poter alla fine prevalere. Ci sono ancora tre giorni di allenamenti: oggi e domani di pomeriggio all'Imbriani, sabato mattina per la rifinitura, prima della partenza in Bus alla volta di Foggia alle 17 di sabato.