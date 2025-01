Seduta all'Imbriani: per cinque lavoro differenziato Lo staff medico non dispera di poter recuperare tutti. Domani si replica sempre di pomeriggio

Dopo gli esami srumentali della mattinata, lo staff sanitario ha deciso per la gestione fisica dei vari Viviani, Talia, Pderlingieri, Berra e Prisco. Fatta eccezione per Talia, che lo staff medico sta provando a recuperare dalla lombo-sciatalgia che lo ha colpito, tutti gli altri sono usciti con qualche acciacco dalla sfida di Potenza. In mattinata Berra, Perlingieri e Prisco si sono sottoposti ad esami strumentali, ma mentre per capitan Berra e per Perlingieri gli esami sono rsultati negativi, per Prisco è emersa un piccolo affaticamento al soleo, muscolo del polpaccio: lui è rimasto femo. Viviani, che era uscito al termine del primo tempo dalla sfida di Potenza, ha svolto lavoro differenziato, ma dovrebbe essere disponibile per la gara di domenica. La sessione di lavoro, per chi vi ha partecipato senza problemi ha incluso “un'attivazione a secco, un lavoro tecnico, esercitazioni sullo smarcamento e sulla conclusione a rete, una partita su spazio ridotto e, infine, defaticamento”.Domani si replica con un'altra sessione pomeridiana.