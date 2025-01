Foggia, iniziano le partenze: Millico alla Ternana Ma prima della sfida di domenica ci potrebbero essere altre cessioni

Non sembra che a Foggia la società abbia raccontato frottole: voleva un ridimensionamento per abbattere i costi e lo sta già facendo a prescindere dagli impegni di mercato. Così conro il Benevento certamente in rossonero non ci sarà Vincenzo Millico, che è stato praticamente già ceduto alla Ternana. Millico va ad aggiungesi a Carillo, Ercolani e Gargiulo già ceduti negli scorsi giorni.

Il mercato in uscita potrebbe andare avanti in fretta: su Emmausso ci sono Perugia e Arezzo, su Simone Tascone, l'Audace Cerignola. Solo Salines ha rifiutato Monopoli e il Foggia ha emesso un comunicato in cui dice che il capitano rimarrà in rossonero fino alla fine della stagione.

A fronte di tutte queste partenze, già fatte e future, si registrano due nuovi arrivi in rossonero: quelli di Giuseppe Brugognone, attaccante classe 2005, in prestito dall’Empoli e diEduard Du?u, difensore classe 2000 dal Pineto.