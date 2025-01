Benevento, Berra e Viviani completamente ristabiliti Differenziato per Perlingieri e Prisco. Per Talia saranno importanti le sue sensazioni domani

Era una seduta di allenamento importante, quella di questo pomeriggio all'Imbriani, che avrebbe dovuto far capire chi è utilizzabile per Foggia e chi invece susciterà dei dubbi fino in ultimo.

Iniziamo dalla buone notizie: Berra e Viviani si sono allenati senza condizionamenti, hanno svolto l'intera seduta di lavoro coi compagni. E' inutile dire che entrambi dovrebbero essere utilizzabili allo Zaccheria.

Mario Perlingieri ha continuato a lavorare in maniera differenziata a scopo precauzionale. Il ragazzo avverta qualche dolore, ma alla fine anche lui dovrebbe essere impiegabile.

Lavoro differenziato anche per Antonio Prisco, che ha sofferto per un affaticamento al soleo. Sarà decisiva la seduta di domani per capire se Auteri potrà contare sul giovane metronomo di San Giuseppe Vesuviano.

Anche Talia ha provato a fare un po' di lavoro differenziato: sta leggermente meglio, ma i sanitari con lui dovranno vivere alla giornata, soprattutto dovranno tener conto delle sue sensazioni. Appare scontato che la lombo-sciatalgia non sarebbe potuta scomparire d'amblè, per cui è possibile che se non ce ne sarà espresso bisogno, il giovane napoletano salterà anche questa partita.

Complessivamente la squadra ha svolto una seduta articolata: “Dopo l'attivazione a secco, i giallorossi hanno proseguito con lavoro tecnico, esercitazioni sulla fase difensiva e offensiva, prove su palle inattive e scarico finale”.

Domani, come già annunciato, è prevista la conferenza stampa di mister Gaetano Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv, a partire dalle 16:00.