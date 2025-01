Serie C 24. giornata. Spicca oggi Potenza-Cerignola Al Viviani si gioca alle 17,30. Campionato in bilico per le situazioni di Taranto e Turris

Riprende questo pomeriggio quello che potrebbe diventare il campionato più “tarocco” d'Italia (altro che il più bello...). Sul girone C incombono le situazioni disperate di Taranto e Turris, che potrebbero non terminare la stagione e falsare anche quel poco di campionato in cui hanno giocato seriamente.

Alle 17,30 c'è una sfida che “sportivamente” vale quanto tutto il campionato. Al Viviani, diventato improvvisamente campo “principale” di questa serie C, arriva l'Audace Cerignola. Sono due squadre, appaiate in classifica al terzo posto con 42 punti, che hanno certamente onorato la loro stagione finora e in questo momento immettono il massimo sforzo, anche con intelligenti operazioni di mercato. Il Potenza potrebbe gettare nella mischia Petrungaro (che ha già esordito col Benevento), il Cerignola s'è ripreso il bomber D'Andrea dal Catania e con Volpe e Ashik ha dato una bella spinta al suo organico.

Alla stessa ora si gioca Casertana (23)-Messina (19). Sfida per la zona bassissima della classifica, un vero e proprio spareggio per evitare la terz'ultima posizione, che al 99% significherà retrocessione in serie D, dove sono già praticamente precipitati Taranto e Turris.

DOMENICA. Il lunch match della domenica spetta al Catania (32) che riceve il Giugliano (31) al Massimino. Due squadre che vorrebbero rilanciarsi, ma che stentano ad avere continuità di risultati. Alle 15 c'è Foggia (28)-Benevento (44), sfida d'altri tempi tra due squadre che non stanno vivendo il migliore momento della stagione. Alla stessa ora si gioca Juventus NG (27)-Trapani (32). Bianconeri lanciatissimi con tre vittorie di fila, sei nelle ultime sette (19 punti), Trapani rivoltato come un guanto dal patròn Antonini, che avrà bisogno di tempo per capire se è competitivo o dovrà accontentarsi di un campionato anonimo come lo è stato finora. Ma sempre alle 15 c'è Latina (26)-Avellino (40). I biancoverdi vogliono la B a tutti i costi e sognano l'imminente arrivo di Facundo Lescano, il capocannoniere del campionato, che andrebbe a completare un attacco monstre per questa serie C. Il Latina vuole allontanarsi dalle zone più calde e cancellare la brutta prestazione di Foggia.

Alle 17,30 sarà la volta di Monopoli (44)-Cavese (28). Partita insidiosa per la co-capolista contro una squadra, quella metelliana, che non regala nulla ad alcuno. I baresi hanno addirittura rinforzato la difesa con l'arrivo di Kevin Miranda del Sassuolo. Nel centro pugliese stanno vivendo un sogno e non fanno nulla per nasconderlo: contro gli aquilotti nelsettore Distinti è stata attivata la tariffa unica “Promo Abbracci” al costo di 10 euro. Chiude la giornata Turris (12)-Sorrento (28). Viste le condizioni disperate dei corallini, difficile ipotizzare un risultato diverso dalla vittoria dei costieri. Ma servirà...?

LUNEDI'. Ultime due partite in programma nel monday night. Apre Crotone (39)-Picerno (33), con i pitagorici lanciatissimi verso le prime posizioni, e i lucani sempre insidiosi e mai domi. Ultima partita in programma Team Altamura (28)-Taranto (3). Si gioca, non si gioca, avrà un valore per il futuro? Difficile ipotizzarlo: i giocatori professionisti della squadra jonica sono in sciopero, appoggiati dall'Asso Calciatori. Potrebbe essere l'addio anticipato al campionato (bastano 4 forfait...).