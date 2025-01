Benevento oggi subito in campo, giovedì amichevole ad Apollosa Domani giornata di riposo. La sfida col Monopoli è fissata lunedì 3 febbraio alle 20,30

Lunedì subito in campo per la truppa giallorossa. Normale seduta di allenamento alle 9,45 per chi non aveva preso parte alla partita allo Zaccheria. Martedì è invece prevista una giornata di riposo, anche in previsione della prossima partita col Monopoli che cadrà di lunedì, 3 febbraio.

Si riprenderà mercoledì con una seduta pomeridiana, appuntamento all'Imbriani alle 14,45.

Il giorno dopo giovedì 30, sono previste due sedute di lavoro. Al mattino all'Imbriani alle 10,15, nel pomeriggio ad Apollosa per l'amichevole con la squadra locale.

Venerdì si torna all'Imbriani di pomeriggio (14,45), sabato 1 febbraio la seduta di allenamento è invece fissata al mattino alle 10,45.

Allenamento anche domenica mattina alle 10,45, prima che alle 18 ci sia la partenza per il consueto ritiro pre-partita di Venticano. Considerato che la sfida col Monopoli è fissata per le 20,30, anche lunedì mattina la squadra si ritroverà all'Imbriani per un'ultima rifinitura.