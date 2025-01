L'Accademia Olimpica Scherma "ospite" lunedì del Benevento Prosegue il progetto Lo sport sannita al Vigorito. Ci saranno anche Ferrini e il Città di Benevento

Prosegue il progetto "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", che coinvolge le realtà sportive locali durante le partite casalinghe del campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro Vigorito. Dopo l'U.S. Rugby, l'Accademia Volley, l'ASD Bersaglieri Sanniti e l'ASD Calvi, in questo nuovo appuntamento, il Benevento Calcio ospiterà l’Accademia Olimpica Scherma, l’ASD Giorgio Ferrini e l'ASD FC Città di Benevento, che saranno protagonisti durante l'intervallo della gara contro il Monopoli, lunedi 3 febbraio 2025, alle ore 20:30.



L'Accademia Olimpica Scherma, fondata dal Maestro Antonio Furno e guidata dalla campionessa europea di spada Francesca Boscarelli e dal campione olimpionico di sciabola Dino Meglio, è un punto di riferimento per la scherma beneventana, con atleti di spicco come la campionessa italiana, europea e mondiale Rossana Pasquino, che di recente ha conquistato la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. In questa occasione, Rossana Pasquino verrà anche premiata con la consegna della maglia ufficiale del Benevento Calcio, in segno di riconoscimento per la sua eccellente carriera ricca di successi.



L’ASD Giorgio Ferrini, storica realtà calcistica della città, è attualmente impegnata nel campionato di Terza Categoria ed è guidata dal presidente Giovanni Agriesti e dal tecnico Maurizio Ricciolino. La società si impegna attivamente in iniziative sociali e dedica particolare attenzione alla crescita dei giovani, offrendo loro opportunità di sviluppo sia sportivo che personale.



La società dilettantistica ASD FC Città di Benevento, nata dalla passione di un gruppo di amici e presieduta con dedizione dal massimo dirigente Giulio Vallone, milita nel campionato di Terza Categoria e promuove attraverso lo sport valori come lealtà, impegno e spirito di squadra.



Durante l’intervallo, dirigenti, allenatori e atleti faranno un giro di campo tra il primo e il secondo tempo, con un messaggio dello speaker che presenterà al pubblico la storia e le attività di queste realtà, contribuendo a celebrare insieme lo sport sannita.