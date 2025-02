Benevento, stamani oltre due ore di allenamento I giallorossi sono quasi tutti in buone condizioni. Anche Talia migliora giorno dopo giorno

Seconda seduta di allenamento per la squadra giallorossa agli ordini di Michele Pazienza. I giallorossi si sono ritrovati stamattina all'Imbriani per preparare al meglio la sfida di Biella contro la Juventus Next Gen. Fatta eccezione per Mattia Viviani, appiedato per un turno dal giudice sportivo, e per i lungo degenti Meccariello e Nardi, la speranza è quella di poter avere tutti disponibili. Anche Angelo Talia, che sta facendo grandi progressi giorno dopo giorno. La lombo-sciatalgia, sindrome assai dolorosa, sta regredendo e il ragazzo sta pian piano recuperando una condizione accettabile. Ovvio che lui resti sotto stretta osservazione dello staff medico e che solo dopo attenta valutazione potrà essere considerato convocabile. Dal punto di vista fisico non si registrano altri problemi e la sensazione è che Pazienza possa scegliere senza affanni nel vasto organico a disposizione.

La seduta di questa mattina è stata lunga e pregnante, come è giusto che sia per un gruppo che si sta conoscendo. Oltre due ore di allenamento e esercitazioni tattiche per capire quale possa essere l'abito tattico più conveniente per questa prima in panchina del tecnico di San Severo.

Non si può escludere nulla, neanche che possa almeno per questa volta continuare sul solco tracciato da Auteri. D'altro canto l'allenatore pugliese sa districarsi bene tra i vari moduli, fermo restando che lui stesso sa benissimo che in questa seria C la prima qualità occorrente per uscire vittoriosi da una fida difficile sia l'atteggiamento.

Anche nella certezza che non ci siano in giro formazioni sprovvedute sul piano tattico, in terza serie ciò che conta di più è l'agonismo e il carattere. Sarà quello che Pazienza chiederà subito alla sua squadra. La Juventus Next Gen ha cambiato marcia proprio quando è tornato sulla panchina Brambilla, che conosceva il lato debole della squadra (troppo giovane e tenera), ma sapeva anche come si gioca in questa serie C. E' da allora che i bianconeri hanno cambiato registro e cominciato a vincere e a risalire la classifica.