Antei torna in pista: sarà collaboratore tecnico di Bucchi A neanche 33 anni l'ex giallorosso appende le scarpette e riparte dallo staff tecnico dell'Arezzo

Christian Bucchi trova squadra e si accasa all'Arezzo del diesse Nello Cutolo (anche lui ex giallorosso). Ma la notizia non è questa. Bucchi nello scegliere il suo nuovo staff si è ricordato di un ragazzo avuto alle sue dipendenze nell'esperienza giallorossa nel 2018/19. Un ragazzo che avrebbe l'età ancora buona per giocare (è di aprile '92), ma che gli acciacchi fisici hanno costretto al ritiro. Parliamo di Luca Antei, lo sfortunato difensore romano che ha provato in ogni modo di essere più forte dei suoi malanni, ma alla fine ha dovuto arrendersi. La lista degli infortuni di Antei è lunga come quella della spesa di una famiglia numerosa: due crociati nei cinque anni di Sassuolo, il tendine di Achille e ancora un crociato nell'avventura giallorossa, che è durata quasi 4 anni. Wikipedia riassume la sua carriera così:125 presenze tra i professionisti, 58 in Serie A, 57 in Serie B, 8 in Coppa Italia, 2 in Europa League, totalizzando 9.909′ in tutte le competizioni. Per quanto riguarda gli infortuni, sono 1128 i giorni passati out con 145 partite saltate.

Alla fine, insomma, ha detto basta ed ha cominciato a pensare di poter intraprendere una nuova carriera nel calcio. Così a 33 anni ancora da compiere ricomincia come collaboratore tecnico di Christian Bucchi ad Arezzo. La speranza è che possa avere in panchina tutte le soddisfazioni che gli sono sfuggite, non per sua colpa, da calciatore.