Benevento, Tosca: "Sconfitta immeritata, dobbiamo rialzare la testa" Le parole del difensore giallorosso dopo il match con la Juve

Ecco le parole di Tosca al termine del match tra Juventus Next Gen e Benevento: "È una sconfitta che porta rabbia, ma abbiamo cercato di fare gol creando tante opportunità. Non abbiamo meritato di perdere, ma questo è il calcio. Siamo una squadra forte, questo è il momento di alzare la testa e di fare meglio. Pazienza? Non penso poteva cambiare molto in pochi giorni. Da domani pensiamo a lavorare per preparare il match con il Messina che è da vincere".

"Le ragioni dell'involuzione? Penso che ci sia ancora tempo per riprendere il campionato. Siamo una rosa fatta da elementi esperti e da giovani, è normale che nel corso di una stagione ci siano momenti negativi. Ciò che è importante è lavorare e rialzare la testa per tornare al primo posto".