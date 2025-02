Giallorossi, ritiro a tempo indeterminato La squadra continuerà ad andare all'Hotel Europa a Venticano

La squadra giallorossa e lo staff tecnico si trasferiranno sin da stasera in ritiro a tempo indeterminato presso l'Hotel Europa di Venticano. Nei giorni successivi, la preparazione proseguirà con allenamenti quotidiani presso la struttura sportiva dell'Imbriani, in vista della prossima gara contro il Latina, in programma sabato 22 febbraio 2025, con inizio alle ore 17:30.