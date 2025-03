Benevento, ripresi gli allenamenti: domani a porte aperte Acampora nessun problema, è uscito solo per crampi. Da giovedì si va sul sintetico dell'Avellola

E' la settimana che porta al derby con l'Avellino. Per i più immusoniti neanche una vittoria in casa irpina ridarebbe loro il sorriso, ma la squadra giallorossa ha il dovere di provarci. Senza pensare alla classifica, che è compromessa e non promette nulla di buono. Come dice Auteri serve orgoglio in quantità industriale, ma anche un po' di pragmatismo, che l'Avellino possiede in abbondanza e che per lo più è sconosciuto alla truppa di Auteri.

Mettiamola così: con la promozione diretta volatilizzata ormai da tempo e con i play off, per i quali si corre persino il rischio di non parteciparvi, un risultato positivo al Partenio sarebbe un premio di consolazione. Da non sottovalutare.

Intanto la squadra giallorossa ha già ripreso gli allenamenti questa mattina all'Imbriani. Scongiurato problemi gravi per Genny Acampora, che è uscito solo per crampi violentissimi.

Come sempre i calciatori impegnati ieri sera, nella gara contro il Picerno hanno svolto “attività di scarico. Tutti gli altri invece hanno effettuato esercitazioni sulla parte tecnica e percorsi metabolici”.

Decisa anche la seduta da effettuare a porte aperte: sarà quella di domani pomeriggio, ore 15. Giovedì, venerdì e sabato si è optato per sedute mattutine, da effetuare però all'Avellola, che è in sintetico come il Partenio di Avellino. Domenica mattina rifinitura a Pietradefusi e in serata alle 19,30 c'è il derby al Partenio.