Attesa a Cerignola: indetta la "giornata pro Audace" La sfida col Benevento viene considerato uno snodo cruciale nella lotta per la B

Il Benevento prepara la sfida del Monterisi col piglio di chi ha un test importante da superare. A Cerignola la prendono talmente sul serio che indicono la giornata “Pro Audace”, provocando anche qualche mugugno per aver detto non più di qualche mese fa che gli abbonati avrebbero avuto a disposizione 18 tagliandi. La chiamata a raccolta dei tifosi ofantini è comunque massiccia, perchè la corsa ininterrotta dell'Avellono non ha spento affatto le speranze dei pugliesi di tagliare per primi il traguardo. Domenica l'Avellijno se la dovrà vedere con la difesa più forte del campionato, vale a dire col Monopoli. E a Cerignola sperano non solo di battere il Benevento, ma anche che i “cugini” baresi facciano un bel regalo ai biancazzurri.

Il Benevento da domani si allenerà sul sintetico dell'Avellola per acclimatarsi al sintetico. Auspicherebbe di tornare a casa con un risultato positivo, non solo per blindare i play off, ma anche con la speranza di fare un passo avanti in classifica. I pronostici sono tutti per il Cerignola, ma alla fine vedremo cosa accadrà.