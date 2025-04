Serie C, sabato un'ultima giornata ricca di pathos In palio le posizioni dal quinto al decimo posto e la salvezza

Il calcio italiano si ferma per la morte di Papa Francesco. Lo fa anche la serie C che oggi avrebbe dovuto giocare la penultima giornata di campionato nel girone B. In questo gruppo del “centro-Italia” il verdetto per la B diretta è già scritto (come nel gruppo meridionale), ma c'è tanto da decidere in chiave play off (saranno ammesse fino all'undicesima classificata, perchè in questo gruppo c'è il Rimini che ha vinto la Coppa Italia) e per i play out.

Il girone C è invece atteso ora solo dall'ultima giornata in programma sabato 26 aprile alle 16,30.

E' rebus dal quinto al decimo posto

Anche nel gruppo meridionale il verdetto più importate è già stato scritto (Avellino in B), insieme al secondo, terzo e quarto posto (Cerignola, Monopoli e Crotone) che sono già matematici. Restano da incasellare le posizioni che vanno dal 5° al 10° posto, tra le squadre cioè che scenderanno subito in campo per la prima partita della fase a gironi in programma domenica 4 maggio: 5a contro 10a, 6a contro 9a, 7a contro 8a. Le squadre al 5°, 6° e 7° posto giocheranno in casa e avranno il vantaggio di poter accedere al turno successivo (mercoledì 7 maggio) anche con un pareggio al 90'.

Il Benevento di scena a Giugliano: ai napoletani basta un pari

Il Benevento che deve difendere almeno il quinto posto attuale sarà di scena a Giugliano, sul campo cioè della squadra napoletana che ha ancora nel mirino la possibilità di regalarsi il decimo posto (ma aritmeticamente anche il nono) che varrà l'acquisizione dei play off.

Si chiude con tanti scontri diretti

Le squadre che si giocano i posti nella griglia che vanno dal quinto al decimo posto avranno sfide per nulla facili: ad iniziare dallo scontro diretto tra Potenza e Catania, coi lucani settimi a quota 49 e gli etnei quinti a 50. Chi può fare un bel balzo in avanti è il Picerno, ottavo a quota 47 che ospita il Foggia. Partita comunque non semplice per i lucani alla ricerca della migliore posizione nella griglia e il Foggia che ha bisogno di punti per evitare brutte sorprese e rimanere addirittura invischiato nel play out col Messina. E' uno scontro diretto anche quello del Benevento a Giugliano. Su una sconfitta dei napoletani spera il Trapani, che deve battere la Casertana (e non è scritto) e sperare di superare i giuglianesi, che a parità di punti avrebbero gli scontri diretti a favore. Ragione per cui anche con un pari i napoletani sarebbero certi di un posto nei play off. Ha bisogno di non sbagliare la gara di Messina la Juventus Next Gen, ma i peloritani si giocano la possibilità di salvezza acquisendo il diritto ai play out.

Una giornata per nulla pronosticabile, che fa credere anche in qualche colpo di scena. In un campionato falsato dall'esclusione di Taranto e Turris, almeno si prospetta un finale combattuto che tenga desta l'attenzione degli sportivi.