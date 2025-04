Serie C, le partite di sabato slittano a domenica? La nuova sospensione nel Consiglio dei Ministri. La decisione del recupero spetterà alle Leghe

Sabato non si giocheranno partite dei campionati di calcio. Ricordiamo che il girone C di serie C è tutto programmato per sabato pomeriggio alle 16,30. L'annuncio è arrivato al termine del Consiglio dei Ministri di oggi che ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.

Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione delle partire per sabato, il giorno dei funerali. Domenica le partite si giocheranno regolarmente.

Ora si attende la decisione delle Leghe sulla data per il recupero delle partite che erano fissate sabato.