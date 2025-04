Il Benevento sosterrà la rifinitura domenica a Telese Terme La seduta si terrà a porte aperte per consentire ai tifosi teresini di salutare i giallorossi

l Benevento Calcio sabato pernotterà presso il Grand Hotel di Telese Terme in vista della prossima trasferta di Giugliano, in programma domenica 27 aprile alle 20.00..

Su gentile invito del Sindaco Giovanni Caporaso, proprio nella mattinata di domenica i giallorossi svolgeranno la consueta rifinitura presso lo Stadio "Comunale" di Telese Terme, con inizio alle ore 10:00.

Per l’occasione, l’allenamento si svolgerà a porte aperte, dando a tutti i tifosi della Valle Telesina la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera pre-gara e sostenere la squadra. Al termine della seduta, prima del rientro in Hotel, i calciatori saranno a disposizione dei presenti per foto, autografi e selfie.