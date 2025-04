Benevento, per l'ultima a Giugliano occhio ai diffidati L'anno scorso Auteri li preservò, ma a Catania arrivò la sconfitta

Nell'ultima giornata della stagione regolare si ripropone il dubbio amletico di dover preservare o meno gli atleti diffidati. Il regolamento parla chiaro: se passano indenni l'ultima giornata, si azzera tutto e la diffida scompare. Ma se un atleta diffidato becca un altro cartellino giallo va in squalifica e sconta la giornata proprio al primo turno dei play off. Ovvio che questo valga anche per gli atleti espulsi, che sconteranno l'eventuale squalifica a partire dalla prima giornata della post season.

Il Benevento ha cinque giocatori diffidati

Dunque veniamo al Benevento, che di diffidati ne ha ben cinque: capitan Filippo Berra, Jacopo Manconi, Shady Oukadda, Ernesto Starita e Davide Lamesta.

Nel corso della stagione Auteri ha badato poco a questo fattore: se c'era un atleta diffidato, anche prima di una partita importante, questi è andato sempre ugualmente in campo. Difficile dire se farà lo stesso ragionamento anche per i play off. Una cosa è certa: il Benevento ha già un difensore fuori per i primi tre turni, si tratta di Angelo Veltri che dopo il gesto della “tentata testata” ha beccato la bellezza di 3 giornate di squalifica. Per cui gli toccherebbe saltare le prime due gare della fase a gironi ed eventualmente la prima della fase nazionale.

Bisogna giocare senza condizionamenti

Ora è chiaro che chi dei diffidati andrà ugualmente in campo non dovrà farsi condizionare dalla diffida e giocare come non ci fosse. Certo, dalla preoccupazione di non prendere un altro cartellino giallo, a giocare una partita inadeguata il passo è breve.