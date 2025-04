A Giugliano partita da dentro o fuori: tra i pali c'è Manfredini Rientra Simonetti, dentro Sena, forse a riposo anche Oukhadda

Auteri ha concesso più di qualche “info” sulla formazione che domani scenderà al De Cristofaro. Ma da qui ad anticipare l'undici iniziale però ce ne passa. Ci sono tante situazioni che vanno chiarite e quindi servirà anche la rifinitura di domani mattina per saperne di più. Per esempio Shady Oukhadda. Non è al meglio e il tecnico potrebbe anche dargli inizialmente un po' di riposo. Per altro l'italo-marocchino è anche nella lista dei diffidati e, come si dice, meno si rischia, meglio è.

Se il tecnico decide di non utilizzare Oukhadda dall'inizio, considerando che c'è anche Veltri squalificato, bisognerebbe “inventarsi” qualcosa di nuovo. Le parole di Auteri possono essere più che un indizio: “Rientra Simonetti, non c'è Veltri, per Oukhadda valuteremo domani, ma non sta benissimo”. Quasi come dire che il “tuttocampista” romano può fare anche l'esterno a destra, dopo averlo fatto sulla corsia mancina.

Tra i pali questa volta tocca a Manfredini

Auteri accomuna nel suo ragionamento Sena e Nunziante e dice che i due giovani elementi del gruppo giallorosso fanno capire soprattutto una cosa: “I giocatori sono sempre quelli che facevano bene nel girone d'andata, ma molto dipende dai momenti. Sena è un ragazzo che ha qualità ed è in un buon momento. Nunziante, invece, è in un momento così così: dunque possiamo lasciarlo anche un po' più tranquillo”. Tradotto: non è affatto una bocciatura, ma anche per il bene del giovane portiere foggiano, a Giugliano giocherà Manfredini, che ha le spalle larghe e può avvertire di meno il peso di una partita, come la definisce Auteri, “da dentro o fuori”.

In mezzo al campo sia Talia che Prisco

Prisco è parso in gran ripresa, ma ad Auteri non è dispiaciuto neanche Talia. E allora lì in mezzo al campo, nel cuore del motore giallorosso, giocheranno i due giovani della “cantera”. Auteri si fida e come al solito i due avranno il supporto di Simonetti, che questa volta dovrebbe andare sul versante destro. Difficile capire se al posto di Manconi giocherà un altro attaccante o Auteri opterà per un trequartista. D'altro canto lui stesso dice che sono importantissime le 5 sostituzioni e nel corso della partita si può aggiustare ogni situazione. E allora al posto di Manconi ci può essere Perlingieri, così come Starita potrebbe essere schierato a destra al posto di Lamesta (che è diffidato). Ma non dimentichiamoci che Auteri ha anche due trequartisti da utilizzare nel riquadro offensivo, ovvero Pinato e Acampora. Difficile da capire cosa voglia fare inizialmente. Vale la frase concessa all'inizio: “Manterremo l'assetto dell'ultimo periodo. Ma per sostituire Manconi potremo anche studiare qualche soluzione diversa”.

Domani mattina rifinitura a porte aperte allo stadio Cominale di Telese Terme.