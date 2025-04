Benevento, ecco la settimana che porta alla sfida con la Juventus Next Gen La partita è fissata per domenica 4 maggio alle ore 20.00

La settimana che porta alla prima gara dei play off contro la Juventus Next Gen è già iniziata. Contro i bianconeri si gioca domenica alle 20 allo stadio Ciro Vigorito.

La squadra giallorossa si è ritrovata già stamattina all'Imbriani per la solita seduta di allenamento che segue l'avvenimento agonistico. Massaggi e seduta defaticante che per chi ha giocato, seduta regolare per chi non ha preso parte alla gara di Giugliano.

Domani pomeriggio all'Imbriani a porte aperte

Domani, martedì, è l'unica seduta di allenamento che i giallorossi svolgono di pomeriggio. Appuntamento all'Antistadio alle 15,30. Sarà anche la seduta scelta per aprire le porte dell'Imbriani a chi vorrà assistervi.

Da mercoledì sempre di mattina

Da mercoledì 30 a sabato 3 maggio la squadra giallorossa si allenerà sempre di mattina all'Imbriani. L'orario di inizio sarà sempre quello delle 10,30. Sabato pomeriggio poi la squadra andrà imn ritiro all'Hotel Europa di Venticano. La mattina del 4 maggio è prevista anche una seduta di rifinitura mattutina in attesa di affrontare i bianconeri di Brambilla alle 20.