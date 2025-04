Benevento, il primo play off ad un "terzo anno" Esordio del Var: designati due volti noti ai giallorossi

La prima sfida di play off del Benevento sarà diretta dal “terzo anno” Edoardo Gianquinto di Parma. Un solo precedente per lui con la squadra giallorossa, il 6 ottobre a Messina, nella gara che finì sullo 0 a 0 contro i peloritani. Un precedente, vittorioso (0-1), anche per la Juve: a Crema lo scorso anno (primo febbraio '23).

Gianquinto ha finora diretto 36 partite in Lega Pro con 19 vittorie delle squadre di casa, 7 pareggi e 10 successi delle squadre in trasferta. Sette i rigori decretati, 12 le espulsioni comminate.

Gianquinto sarà coadiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e Edoardo Maria Brunetti di Milano. Quarto ufficiale Fabrizio Ramondino di Palermo. Ovviamente c' l'esordio del Var per questa stagione di Lega Pro. Ufficiale al Var Giacomo Camplone di Pescara, Assistente Var Leonardo Mastrodomenico di Matera. Camplone (9 in A, 63 in B e 63 in C) ha 4 precedenti col Benevento con una vittoria (a Pordenone), due pareggi (a Cosenza e col Bari), una sconfitta (a Trapani). Anche Mastrodomenica ha diretto il Benevento due volte in questa stagione: sempre al Vigorito. Vittoria con la Turris (poi cancellata), e pari col Crotone.

Nella foto di Taddeo, Edoardo Gianquinto di Parma