Adzic, play off vietati per il talento montenegrino della Juve Ricordano tutti il gran gol su punizione a Biella alla prima di Pazienza

Torniamo per un attimo sulle problematiche regolamentari della Juventus Next Gen. Lo abbiamo già scritto, lo rifacciamo. Lo ricordate il talentuoso numero 45 bianconero nella sfida di Biella del 9 febbraio scorso? Già proprio quello che mise il sigillo alla vittoria bianconera con una punizione a giro che non diede scampo a Nunziante. All'anagrafe Vasilije Adzic, mentenegrino classe 2006. La Juventus lo aveva “prestato” alla Next Gen dopo la cessione di Martin Palumbo all'Avellino. Da allora il trequartista di Niksic ha messo a referto in serie C 10 partite, 4 gol e 2 assist, mostrando tutto il suo talento, già fatto intravedere nelle tre partite giocate in serie A (Lazio, Monza e Milan, 24' complessivi) e nelle apparizioni in Champion League contro lo Stoccarda (22') e in Coppa Italia contro il Cagliari (9').

Perchè Adzic non può giocare i play off

LaJuventusNext Gen, che domenica inaugura la post season a Benevento, dovrà rinunciare a Vasilije Adzic.Brambillanon potrà schierare il montenegrino. Il motivo? Lo spiega il regolamentoche determina il comportamento delle seconde squadre in Serie C. E dice, subito dopo aver affermato il limite delle 50 presenze in Serie A per gli under della seconda squadra, che «potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o PlayOut solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso dellaregularseason le 25 presenze». Anzi: ora 21, come da delibera e specifica successiva, causa estromissioni di Taranto e Turris e la successiva riduzione delle partite disputate in campionato. Adzic, lo abbiamo detto, è fermo a 10 gettoni, con 4 gol messi a segno e 2 assist. Non ce l’avrebbe mai fatta, considerata la gestione avuta sin dall’inizio, oltre chiaramente agli infortuni.