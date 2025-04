Benevento, seduta mattutina: si lavora per il recupero di Manconi Stanno bene Capellini e Meccariello: quest'ultimo va verso la convocazione contro la Juve

Ancora una seduta mattutina di lavoro per il Benevento, che si è ritrovato all'Antistadio Imbriani ed ha iniziato l'allenamento alle 10,30. Il lavoro odierno in previsione della sfida play off contro la Juventus Next Gen ha previsto “esercizi di forza esplosiva ed elastica in palestra, seguiti da esercitazioni tattiche 6 vs 4 focalizzate sull'allineamento difensivo. La sessione si è conclusa con un'esercitazione su tre zone del campo e un'attività defaticante di scarico”.

Il lavoro prosegue quasi senza intoppi. Auteri ha avuto nuovamente disponibili sia Capellini, che ieri era rimasto a riposo in panchina nel corso della seduta a porte aperte, che Biagio Meccariello, che sembra aver recuperato la condizione minima per ottenere una convocazione nella sfida coi bianconeri di Brambilla.

Fuori causa Carfora, infiammazione al ginocchio per Nunziante

Lo staff medico è concentrato sul recupero completo di Jacopo Manconi, che presenta un problema di origine “sciatalgica”. Si spera di poterlo recuperare in tempo per la sfida con i bianconeri della Next Gen. Fermo anche Alessandro Nunziante che ha un'infiammazione al ginocchio. Chi resterà certamente fuori è il giovane Carfora, che ha già saltato la trasferta di Giugliano.

Domani si replica sempre al mattino e ancora all'Antistadio Imbriani.

Intanto sabato 3 maggio, alle ore 12:45, Gaetano Auteri incontrerà gli organi di informazione presso la sala stampa dello stadio "Ciro Vigorito".La Conferenza verrà trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, e in streaming su www.ottochannel.tv.