Giampaolo Imbriani, incontro suggestivo coi giallorossi. LE FOTO Il racconto e tante immagini proiettate nella sala stampa in ricordo di Carmelo

Una visita dovuta, un “time out” nel suo lungo viaggio per il mondo. Sentiva di dover fare tappa al “Ciro Vigorito”, e incontrare quel gruppo di atleti che quest'anno avevano incominciato a vincere sventolando ogni volta proprio la bandiera con l'effigie di Carmelo.

Quel campo costruito in Tanzania e il servizio delle "Iene"

Giampalo Imbriani ha raccontato quella storia incredibile iniziata dopo la scomparsa del fratello e ha raccolto l'interesse di chi forse non la conosceva ancora del tutto. Sullo schermo nella sala stampa “Santamaria” le mappe con l'itinerario già percorso, quel campo costruito in Tanzania, il suo viaggio infinito in autostop. E poi quel servizio delle Iene, che vale più di mille racconti scritti e immaginati. Il viaggio insieme alla “Iena” Veronica Ruggeri da Dar es Salaam, la città tanzaniana più grande, fino a Itigi dove è sorto il campo sportivo intitolato a Carmelo. Tutto in autostop, in qualunque ora del giorno, in auto, in jeep, in camion.

"Un viaggio per Carmelo? No! Con Carmelo"

Perchè? Lo ha spiegato lui stesso: “Dovevo consentire alla mia mente di non tornare sempre in quella clinica di Perugia dove Carmelo ci aveva lasciato”. Girare il mondo con l'intento di far conoscere la sua storia, il suo calcio pulito, e poi di provare a costruire cinque stadi nei posti più svariati del mondo. Un viaggio lungo, faticoso, in qualche frangente persino pericoloso, ma appagante in ogni sua sfaccettatura. “Un viaggio per Carmelo”, sintetizza la “Iena” Veronica. Lui la corregge: “Un viaggio con Carmelo”.