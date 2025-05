Benevento: difficile il recupero di Manconi Il centravanti si è unito al gruppo svolgendo lavoro differenziato

Un'altra seduta mattutina all'Imbriani per il Benevento in preparazione alla sfida con la Juventus Next Gen. Si ha l'impressione che Auteri possa seguire il solco tracciato domenica a Giugliano, visto che gli ultimi “clienti” dell'infermeria non sembrano idonei per un recupero lampo. Parliamo di Jacopo Manconi e Alessandro Nunziante. Il centravanti milanese soffre per una dolorosa sciatalgia. In mattinata ha lasciato il lavoro della palestra per aggregarsi al gruppo coi compagni. Ha comunque svolto ancora lavoro differenziato, avvertendo dolore. Difficile che Auteri possa prenderlo in considerazione per un utilizzo. Almeno quello dall'inizio sembra si possa escludere. Vedremo se sarà possibile almeno portarlo in panchina. In quanto al giovane Nunziante, l'infiammazione al ginocchio lo ha ancora costretto a stare fermo. Scontato che tra i pali andrà l'esperto Manfredini, in panchina Lucatelli e Giangregorio. La seduta mattutina è stata molto articolata. “Dopo un’attivazione iniziale con un percorso tecnico specifico, la squadra, divisa in due gruppi, ha proseguito il lavoro con esercitazioni differenziate”.

Esercitazioni con smarcamenti e tiri in porta

“Il primo gruppo si è concentrato su smarcamenti e tiri in porta, mentre il secondo ha svolto attività tecnico-tattiche. Nella fase successiva, i gruppi hanno invertito le rispettive aree di lavoro, alternandosi nelle esercitazioni. La seduta si è poi conclusa con una partitella 10 contro 10 su campo ridotto e un defaticamento finale”. Siamo praticamente alle ultime ore di allenamento e Auteri ha le idee abbastanza chiare sulle scelte da fare. Anche domani la squadra svolgerà una seduta mattutina all'Imbriani, mentre alle 18 partirà alla volta dell'Hotel Europa per il consueto ritiro pre-partita.

La conferenza del mister alle 12,45

Alle 12,45 è invece prevista la consueta conferenza stampa di Gaetano Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv.