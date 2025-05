Il bianconero Cudrig: "Abbiamo le capacità per allungare la nostra stagione" L'esterno friulano presenta la sfida di domani sera al Vigorito

Prima della sfida di domani sera al Vigorito ha parlato il centrocampista della Juve NG, Nicolò Cudrig. Contro il Messina, il ragazzo di Cividale del Friuli, classe 2002, ha toccato un traguardo importante in bianconeri: le 100 presenze con la maglia della Juve. 23 anni, ma già una esperienza importante con due puntatine all'esterno col Circle Bruge e il Monaco. Cudrig ha ovviamente parlato della sua esperienza in bianconero e di questo play off che la squadra di Brambilla si appresta a disputare con tante speranze di far bene.

"Dobbiamo affrontare il Benevento senza pressioni"

«Arriviamo bene a questa sfida – dice Cudrig - sia a livello fisico che mentale perché uno dei nostri punti di forza è la spensieratezza. Sappiamo che quando si giocano queste partite, che io ho già fatto qua, contro piazze importanti, se sei spensierato, se non ti metti addosso pressioni, in campo i risultati si vedono. Dobbiamo affrontare la gara con questo spirito. Sicuramente sarà difficilissimo perché il Benevento è una squadra con storia - con uno stadio caldo - che punta alla promozione in Serie B, però penso che abbiamo le capacità per allungare ancora la nostra stagione. Sarà un incontro con fascino, una bellissima partita che ci siamo meritati di disputare».