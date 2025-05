Il girone meridionale della C: nel complesso è già delineato Bisogna attendere l'esito di play off e play out, ma le previsioni sono semplici

C'è più di un interrogativo, ma per sommi capi l'organico della nuova serie C è già delineato.

Campania già numerosa

La partecipazione più numerosa dovrebbe toccare alla Campania, nonostante la promozione dell'Avellino in B. Ci saranno certamente Benevento, Giugliano, Cavese, Sorrento e Casertana. Il rischio è quello di ritrovarsi anche la Salernitana, Impegnata in un finale di campionato terribile (due trasferte, a Genova con la Samp, e a Cittadella).

Tra le pugliesi chi rimane...?

Meno solida la presenza pugliese nel prossimo campionato: l''attuale organico di 5 squadre può perdere una tra Audace Cerignola e Monopoli che hanno la possibilità di salire in serie B attraverso i play off. Ma può perdere anche il Foggia che a breve inizierà lo spietato play out contro il Messina. Sicure di partecipare ci sono il Team Altamura e il Casarano, neo promosso dalla serie D.

Bellerina anche la partecipazione delle siciliane: sicure della presenza sono il Trapani e la neo promossa Siracusa, in attesa del responso dei play off il Catania, dei play out il Messina.

Calabria con la retrocessa Cosenza

La Calabria può presentare due sue vessillifere: il Cosenza, appena retrocesso dalla B, e il Crotone, che spera però ancora nella promozione attraverso i play off.

Due anche le possibili partecipanti della Lucania. Sicuro il Picerno, mentre il Potenza è ancora in ballo nei play off.

Una la partecipante del Lazio, il Latina del beneventano Alessandro Bruno.

Può servire anche il Campobasso

All'occorrenza lo spostamento nel girone meridionale anche dell'unica molisana, ovvero il Campobasso.

Terminiamo con una delle “seconde squadre”: la Juventus NG, ancora in corsa per la B, non sarà certamente nel girone C per la regola dell'alternanza. Dunque spazio ad una tra Inter, Atalanta e Milan, senza dimenticare che i bergamaschi sono in ballo per la promozione e i rossoneri devono salvarsi dal play out con la Spal.

Il numero delle partecipanti è ancora "ballerino"

Appare evidente che il numero complessivo di partecipanti non è ancora possibile anticiparlo, ma è bene sottolineare che se a varcare la soglia della promozione sarà una squadra meridionale, sarà una sola tra Cerignola, Monopoli, Crotone, Catania e Potenza. Le altre quattro saranno componenti del girone C di serie C. Così anche per Foggia e Messina: una si salva, l'altra retrocede. Dunque tra queste squadre in attesa del loro destino, cinque saranno certamente di nuovo ai nastri di partenza del girone meridionale. A queste bisogna aggiungere quelle certe della partecipazione: le cinque campane, le due siciliane, una calabrese, una lucana, una laziale, una molisana e una seconda squadra di A. Se non ci saranno promozione attraverso i play off le partecpanti saranno 19. Ne mancherebbe una sola. Sperando che non sia la Salernitana, si potrebbe anche andare a pescare in Abruzzo. A breve anche gli ultimi dubbi saranno sciolti.