Play off: Catania col batticuore, Crotone con prudenza Il Pescara batte facilmente la Pianese e sarà la quarta testa di serie

L'effetto sorpresa di è volatilizzato subito. Il Crotone ha fatto tesoro di quanto visto al Vigorito domenica e anche di quello che gli era accaduto il 5 aprile scorso a Biella quanto ne buscò 4 dalla Juventus Next Gen. Così allo Scida ha giocato con la massima prudenza, riducendo al massimo i rischi (una palla gol per il solito Guerra in avvio) e facendo di necessità virtù: gli bastava lo 0 a 0 e tale è stato. La Juventus debordante del Vigorito non è riuscita a concedere il bis nonostante i suoi giovani talenti. Così il Crotone passa il turno e arriva alla prima fase nazionale, quando si giocheranno due sfide di andata e ritorno, ma varranno ancora le migliori posizioni di classifica in caso di parità.

Catania, vittoria dopo la paura

La serata ha visto anche la vittoria del Catania sul Potenza. Una vittoria col brivido, visto che il bomber Caturano ha fallito il rigore del possibile vantaggio a 8 minuti dalla fine. Poi è arrivato il solito colpo di testa in solitudine di Roberto Inglese e il Massimino ha tirato un grosso sospiro di sollievo.

Pescara senza problemi: è la migliore quarta, sarà testa di serie

Nel girone B il Pescara ha subito messo le cose in chiaro con la Pianese: non si può dire che il passaggio del turno degli abruzzesi sia mai stato in pericolo. Rocambolesca la vittoria della Vis Pesaro di Stellone sull'Arezzo di Bucchi. Due rigore falliti, il primo dalla Vis, il secondo dai toscani. Poi il gol del pesaresi che ha estromesso gli amaranto dalla corsa alla B.

Anche l'Atalanta U23 regala prodezze

Nel girone A si sono imposte le due squadre in trasferta. L'Atalanta U23 ha sbancato il campo dei “cugini” dell'Albinoleffe che era passato per prima in vantaggio. Poi gli atalantini hanno acceso il turbo e chiuso sul 3 a 1. Una “papera” del portiere del Renate Nobile ha spianato nel finale la strada alla Giana Erminio: un piccolo dramma sportivo per il portiere brianzolo che non è riuscito a darsi pace pr l'errore commesso.

I risultati del secondo turno della fase a girone.

Girone A

Albinoleffe-Atalanta U231-3

Renate-Giana Erminio1-2

Girone B

Pescara-Pianese 2-1

Arezzo-Vis Pesaro0-1

Girone C

Crotone-Juventus NG 0-0

Catania-Potenza 1-0

Ora il sorteggio per gli accoppiamenti della prima fase nazionale

Passano dunque il turno Atalanta U23, Giana Erminio, Pescara, Vis Pesaro, Crotone e Catania. Troveranno nel primo turno nazionale le tre terze, ovvero Feralpi Salò, Torres e Monopoli. Queste tre saranno teste di serie, la quarta testa di serie sarà il Pescara, la migliore classificata tra quelle che arrivano dalla fase a girone. Ad ognuna di loro sarà opposta per sorteggio (giovedì 8 maggio, ore 12,30, diretta Sky) una tra Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro e Crotone. Si giocheranno due sfide di andata e ritorno, domenica 11 maggio e mercoledì 14. Giocheranno per prima in casa le squadre non teste di serie: non sono previsti supplementari e rigori, in caso di parità passano le teste di serie.