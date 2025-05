La prossima serie C rischia di essere un'autentica B2 La situazione catastrofica in cui si è cacciata la Salernitana non fa prevedere nulla di buono

Perso un derby se ne fa un altro... Certo, il proverbio è un po' adattato, ma fa capire cosa potrà accadere nella prossima stagione nel girone meridionale di serie C. Uno scenario che tutti avrebbero voluto evitare, perchè dopo la retrocessione del Cosenza, ora potrebbe esserci anche quella della Salernitana. Come dire che perso il derby con l'Avellino, si potrebbe ora palesarsi quello coi granata.

Al di là della suggestione che queste sfide portano con sé, non è mai troppo confortante ritrovarsi spalla a spalla con squadre e ambienti che guardano alla serie C come il fumo negli occhi.

Per i granata una salvezza davvero difficile

I granata del “cavalluccio marino” si sono cacciati in un tunnel buio da cui sembra difficile uscire: martedì giocheranno a Cittadella e forse neanche una vittoria li metterebbe al sicuro. Il fatto è che le altre rivali sembrano tutte poter aspirare ad un risultato positivo: il Brescia con la Reggiana, la Sampdoria a Castellammare, il Mantova contro il Catanzaro, il Frosinone a Sassuolo. Troveranno avversari “morbidi”? Possibile, visto che hanno tutti i pensieri già venduti chi ai prossimi play off chi al campionato che verrà. E destino non voglia che nel calderone delle squadre in caduta dalla B entri anche il Frosinone...

Sarebbe una serie C di elite, una sorta di B2

Al di là della appartenenza alla stessa regione e di una “simpatia” che ultimamente non è mai mancata, la retrocessione della Salernitana non sarebbe un buon affare per nessuna delle squadre che ambiscono ad un campionato importante. Una C con Cosenza, Catania (però ancora in corsa nei play off...), Crotone (anche i pitagorici sono nei play off...), Trapani, Potenza e (forse) Salernitana, sarebbe un'autentica B2, roba da far tremare sin d'ora le vene ai polsi.