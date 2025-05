Play out di andata: il Foggia esce indenne dal San Filippo Il Messina le ha provate tutte ma non è riuscito a perforare la rete dei satanelli: ritorno sabato

Il play out di andata per decidere quale squadra sarà costrettaa retrocedere in serie D è terminato sul nulla di fatto tra Messina e Foggia. Al Franco Scoglio i peloritani hanno pressato di più ma non sono riusciti a perforare la retroguardia dei satanelli. Lo 0 a 0 per ora favorisce proprio i pugliesi che al ritorno, sabato prossimo 17 maggio (ore 20) avranno a disposizione due risultati su tre nei 90' per brindare alla salvezza, grazie al miglior piazzamento in classifica.