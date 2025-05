Serie C, stasera I play off della fase nazionale Il "clou" al Massimino, dove si sfidano Catania e Pescara

I play off entrano stasera nella loro fase più intrigante. Lasciata alle spalle la fase a gironi, ci si catapulta in quella cosiddetta “Nazionale”. Si gioca stasera alle 20: cinque partite con l'ingresso in scena delle formazioni classificatesi al terzo posto. Gare di andata e ritorno: questa sera saranno in trasferta le cinque formazioni teste di serie (le tre terze, il Rimini vincitore della Coppa Italia e il Pescara come migliore delle squadre provenienti dalla fase a girone).

Il “clou” della serata al Massinino

Cinque partite dagli esiti incerti, il cui clou è indicato anche dalla scelta della Rai per la Diretta: Catania-Pescara. Al Massimino ci sarà come sempre la folla delle grandi occasioni, ma senza i pescaresi, a cui la trasferta è stata vietata. E' certamente la sfida più “nobile” per i trascorsi in serie A di entrambe le squadre. Sia Toscano che Baldini non hanno nascosto le velleità di voler arrivare fino in fondo: sono due piazze a cui partecipare non basta. Peccato che una delle due debba lasciare la competizione così presto.

Allo Scida sfida senza paura

Sfida d'alto bordo quella tra Crotone e Feralpisalò. I pitagorici devono gestire la fatica della partita con la Juventus di tre giorni fa, ma allo Scida vogliono mettere la testa avanti. Aimo Diana, rispetta il passato dei calabresi, ma non nasconde le sue ambizioni di andare quanto più avanti possibile. D'altro canto anche i “gardesani” sono freschi di serie B, da cui sono scesi proprio lo scorso anno.

Riecco il Monopoli e la sua difesa di ferro

Stasera entra in gioco anche il Monopoli, che appena lo scorso anno giocava un pericoloso play out. E' cambiata la storia dei baresi che oggi guardano con occhio avido alla possible promozione in serie B, facendo leva su una difesa che li pone tra i meno battuti di questi play off. A Gorgonzola, nell'hinterland milanese, la Giana Erminio non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale: mister Chiappella ha la squadra quasi al completo, rientra anche dall'infortuio il centrocampista Martin Montipò (che non è neanche parente del portiere del Verona, ex giallorosso).

Rimini e Vis Pesaro, il derby dell'Adriatico

Quella tra Rimini e Vis Pesaro è la sfida tra centri più vicini, anche se appartengono a regioni diverse. Tra i romagnoli di Buscè e i marchigiani di Stellone ci sono 32 chilometri di spiaggia a dividerli. Stasera si gioca al Benelli di Pesaro, perchè il Rimini è testa di serie per via della vittoria in Coppa Italia. Ma in campionato ha fatto meglio la Vis che dunque sembra favorita. Si vedrà.

I giovani della Dea, ambiziosi come i “grandi”

L'ultima sfida è quella tra l'impertinente Atalanta U23 di Francesco Modesto e la Torres di Alfonso Greco, che dice di non aver ancora smaltito l'eliminazione dello scorso anno ad opera del Benevento. L'Atalanta dei giovani ha il capocannoniere del torneo di C, Vanja Vlahovic, 19 gol nella stagione regolare, due nei play off. Il giovane serbo, classe 2004, ha già esordito in serie A dove ha totalizzato 3 presenze. I sassaresi si affidano ancora al bomber Fishnaller e agli esperti Idda, Mastinu, Scotto. Ma questa volta vogliono andare avanti nella manifestazione. Come tutti.

Play off primo turno fase nazionale Ore 20.00

GARA 1

ATALANTA U23 - TORRES

GARA 2

GIANA ERMINIO - MONOPOLI

GARA 3

CATANIA - PESCARA (diretta Rai Sport)

GARA 4

CROTONE - FERALPISALÒ

GARA 5

VIS PESARO - RIMINI