Play off: colpo del Pescara al Massimino L'Atalanta ne fa sette alla Torres, il Monopoli cede a Gorgonzola

In archivio l'andata della prima fase nazionale dei play off di C. Per chi vede questa post season ancora come un tormento dopo l'uscita traumatica della strega al primo turno, arriva un risultato che ne lenisce in parte (molto in parte...) il dolore: l'1 a 5 subito da parte della Juventus Next Gen non è più il risultato record dei play off. Ora ce n'è un altro, guarda caso ancora grazie alla performance di una squadra B, quell'Atalanta di Francesco Modesto che ha travolto la Torres con l'inusitato punteggio di 7 a 1. Tripletta dello scatenato Dominic Vavassori, il “brasiliano” nato a Bergamo nel 2005, già azzurro dell'Under 20, poi tutti gli altri talenti della Dea, da Cassa (altra tripletta) a Vlahovic.

Il girone C ne esce con le ossa rotte

Le squadre del meridione pagano tutte dazio, fatta eccezione per il Crotone, che ha la meglio sulla Feralpisalò grazie ai suoi attaccanti (Vinicius, Tumminello, Murano). I pitagorici mettono una serie ipoteca al passaggio al secondo turno nazionale, ma la squadra di Aimo Diana è tutt'altra che già battuta. Chi ne esce peggio di tutte è il Catania: i ventimila del Massimino non bastano per capovolgere il pronostico, vince il Pescara di Baldini con un gol sul filo del fuorigioco di Merola, che ha lasciato di stucco Dini con uno splendido “scavino”. All'Adriatico il Pescara si potrà persino permettere di perdere col minumo scarto e passare ugualmente il turno.

Male anche il Monopoli a Gorgonzola. Aveva iniziato con un pezzo di bravura di Bruschi su pinizione, ha chiuso con tre gol sul groppone e l'espulsione dell'esperto difensore centrale Miceli. Gli sarebbe potuta andare anche peggio se il ortiere Vitale non avesse evitato altri possibili gol.

Stellone raggiunto all'ultimo minuto

L'ultima sfida è il derby dell'Adriatico tra la Vis Pesaro di Stellone e il Rimini di Buscè. Il vantaggio iniziale non basta ai marchigiani, che subiscono il gol del pari di Lombardi al 91'. Il derby tra vicini di casa rimane quello più equilibrato di tutti. Al ritorno può davvero accadere di tutto.

A proposito: mercoledì si gioca di nuovo, a campi invertiti. Difficoltà su difficoltà: non bastassero i tempi ristretti tra una partita e l'altra, c'è il più delle volte anche un lungo viaggio da affrontare. Bisogna avere forze infinire per arrivare fino in ultimo.

I risultati dell'andata della prima fase nazionale

ATALANTA U23-TORRES 7-1 (24′ Vavassori. 32′ Vlahovic, 39′ Vavassori, 41′ Vavassori, 69′ Cassa, 79′ Cassa, 81′ Zamparo, 94′ Cassa)

GIANA ERMINIO-MONOPOLI 3-1 (4′ Bruschi, 11′ Stuckler.16′ Nichetti, 62′ Lamesta)

CATANIA-PESCARA 0-1 (86′ Merola)

CROTONE-FERALPISALO 3-1 (43′ Vinicius, 47′ Crespi, 53′ Tumminello, 76′ Murano)

VIS PESARO-RIMINI 1-1 (27′ Paganini, 91′ Lombardi)

In alto un momento di Catania-Pescara (foto Catania Fc)