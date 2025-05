Nardi nuovamente operato a Bologna: si ripete il lungo iter del recupero Intervento tecnicamente riuscito, da verificare i tempi del nuovo stop

Alla fine la scelta di non farsi operare nuovamente non si è rivelata quella più giusta.

Filippo Nardi purtroppo sotto i ferri c'è tornato ugualmente nella giornata di oggi a Bologna, dove i sanitari sono intervenuti nuovamente sul legamento crociato anteriore del ginocchio destro che non ha retto agli sforzi dei primi allenamenti dopo sette mesi dal primo intervento. Come si ricorderà, a fine febbraio, nel ritiro a Roma, sui campi del Mancini Park Hotel, il centrocampista trevigiano aveva subito una nuova distorsione al ginocchio che aveva immediatamente evidenziato l'interessamento del legamento crociato operato. A Bologna, il professore Lo Presti della Clinica Rizzoli, aveva optato per una terapia conservativa, che non prevedeva il ricorso ad una nuova operazione.

Oggi a Bologna effettuato il nuovo intervento

Dopo due mesi trascorsi sottoponendosi, sia a Benevento che nel centro felsineo, a fisioterapia dedicata al ginocchio, si è deciso di intervenire nuovamente per ricostruire il legamento crociato che non ha retto al secondo infortunio occorsogli a Roma. L'intervento si è tenuto ancora nella clinica Rizzoli di Bologna: tecnicamente tutto è riuscito per il meglio. Per lo sfortunato centrocampista giallorosso si prevede ora un altro lungo stop prima del possibile rientro in campo.