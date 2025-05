Benevento, summit tecnico per la nuova stagione Il presidente Vigorito ha incontrato nel pomeriggio Carli, Auteri e Cilento

A prescindere dalle scelte che saranno fatte per la costruzione della nuova squadra, un solco sembra già tracciato: non saranno molti quelli che rimarranno in giallorosso nella prossima stagione. Si va persino oltre il giudizio tecnico, perchè dopo il campionato appena terminato si sono create una serie di turbolenze di difficile soluzione.

Prima "riunione a quattro" in città

Il presidente non ha mai nascosto la sua volontà di ricominciare. In che maniera? Per il momento è ancora tutto da decidere. Anche se già questa sera qualche idea è potuta venire fuori dalla riunione che si è tenuta nella sede di Confindustria a Piazza Risorgimento. Il presidente si è incontrato con il direttore tecnico Marcello Carli, con l'allenatore Gaetano Auteri e con il club manager Alessandro Cilento.

Il girone meridionale della C va formandosi

Era necessario un primo confronto, per capirsi, per risolvere qualche dubbio, per comprendere come muoversi per il futuro, anche per ripercorrere qualche passo del recente passato. Anche dagli errori si può ripartire, ma non è neanche il caso di gettare a mare ogni cosa. Il nuovo girone meridionale va formandosi, tra domani (ultima giornata in serie B) e dopodomani (ritorno della prima dei play off della fase nazionale) altri verdetti saranno scritti e aumenteranno le squadre che ne faranno parte. E' probabile che bisognerà confrontarsi con squadre blasonate e forti sul piano economico. Sarà un'altra stagione dura, come solo la serie C sa esserlo.

Il Benevento è comunque già in moto, nonostante siano ancora in corso i play off e l'argomento di tanti sia solo la nuova costosa iscrizione al campionato.