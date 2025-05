Play off, stasera ritorno della primo turno della fase nazionale Rischiano tantissimo Catania e Monopoli. Spera di andare avanti il Crotone

Questa sera, alle 20, va in scena il turno di ritorno della prima fase nazionale dei play off. Assicuriamo i cuori infranti che non ci ritorniamo per mettere il dito nella piaga, ma solo per mera informazione. E soprattutto con la curiosità di conoscere al più presto l'ambito in cui il Benevento sarà chiamato a giocare la prossima stagione.

Il Crotone ci crede e prova a raggiungere il secondo turno della fase nazionale

Nelle sfide di stasera ci saranno tre importanti protagoniste dell'ultimo campionato di C relativamente al girone meridionale: Crotone, Monopoli e Catania. I pitagorici, impegnati stasera allo stadio Turina di Salò, sembrano quelli meglio messi tra le tre vessillifere del calcio meridionale di serie C. I ragazzi di Longo partono dal 3 a 1 dell'andata allo Scida e sperano dunque di passare il turno. La squadra di Aimo Diana però sarà un osso duro, anche considerato che può contare sul vantaggio della classifica e dunque pareggiare i conti vincendo con due gol di scarto. Longo dovrà fare a meno di Cargnelutti e Vinincius e non si tratta di assenze di poco conto. Ma l'organico dei calabresi ha parecchie frecce al proprio arco e quindi l'imprevedibilità regna sovrana anche questa volta.

Le altre due del Sud chiamate ad una vera e propria impresa

Messe male, invece, Monopoli e Catania. I baresi hanno perso a Gorgonzola per 3 a 1 e stasera al Veneziani sono chiamati ad una rimonta per niente facile contro i milanesi di Chiappella. Per i biancoverdi anche l'assenza del centrale difensivo Miceli, espulso a Gorgonzola.

Ultima squadra del girone meridionale in campo è il Catania. I ragazzi di Mimmo Toscano sono chiamati all'impresa all'Adriatico. Hanno perso la partita d'andata per un gol di Merola, stasera si ritroveranno davanti ad un pubblico importante e deciso ad arrivare fino in fondo.

Torres già virtualmente eliminata

Le altre due sfide sono in chiara antitesi. Una scontata, quella tra Torres e Atalanta U23, nella quale i sardi sono chiamati ad una “missione impossibile”, quella di recuperare ben 6 lunghezze ai terribili ragazzi della Dea. Il 7 a 1 dell'andata è il risultato più largo mai conseguito nell'ambito dei play off e, a meno di altrettanti clamorosi colpi di scena, sembra essere irrecuperabile per i ragazzi di Greco.

Ultima sfida quella di Rimini, tra i romagnoli e la Vis Pesaro di Stellone. Andata 1 a 1, ritorno tutto da scrivere. E' la partita più equilibrata di questi play off, può accadere di tutto.

PLAY OFF. Ritorno del primo turno della fase nazionale (Ore 20.00)

GARA 1

TORRES - ATALANTA U23

GARA 2

MONOPOLI - GIANA ERMINIO

GARA 3

PESCARA - CATANIA

GARA 4

FERALPISALÒ - CROTONE

GARA 5

RIMINI - VIS PESARO