Serie C, si delinea lentamente il nuovo girone meridionale Ci sono ancora dei dubbi, in attesa di play out di B e C e dei play off

Gli ultimi bagliori della stagione danno la possibilità di cominciare a delineare il nuovo girone meridionale di serie C. Ci sono ancora dei punti interrogativi da cancellare, con uno sguardo nteressato al play out di serie B e ai play off e ai play out della serie C. Siamo alla resa dei conti: una tra Salernitana e Frosinone scenderà nell'inferno della C, una tra Foggia e Messina si confermerà in terza serie, l'altra scenderà in serie D.

Poi ci sono Cerignola e Crotone, ancora in corsa per la B nei play off: una sola (al massimo) o nessuna delle due potrebbe muoversi dalla terza serie. Come si vede, i dubbi sono ancora molti: si corre il rischio di essere complessivamente 20, quindi girone già fatto, escludendo persino il Campobasso, che in caso di necessità sarebbe chiamato al Sud.

Ma sulla formazione del girone conterà molto l'esito del play out della B: se dovesse scendere la Salernitana, non ci sarebbero dubbi sulla sua collocazione, cosa che si potrebbe obiettare nel caso del Frosinone. Bisognerà poi scegliere la squadra di serie A che sarà inserita al Sud. La Juventus Next Gen, per la regola dell'alternanza, sarà in un altro girone, il Milan Futuro potrebbe persino non parteciparvi se dovesse retrocedere (play out con la Spal) e non trovare più posto, l'Atalanta è ancora in corsa per la B, l'Inter sarà la novità della stagione.

Ancora qualche giorno e i primi dubbi saranno sciolti.

Questa è la situazione del possibile girone con i dovuti piunti interrogativi.

CAMPANIA. Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento, Salernitana (?)

CALABRIA. Cosenza, Crotone (?)

MOLISE. Campobasso

LAZIO: Latina, Frosinone (?)

PUGLIA. Monopoli, Team Altamura, Casarano, Cerignola (?), Foggia (?)

SICILIA. Catania, Trapani, Siracusa, Messina (?)

LUCANIA. Potenza, Picerno

UNA DI SERIE A. Atalanta (?), Milan (?), Inter, Juventus (no)