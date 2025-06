C'è anche la Salernitana: il girone C ora è completo La presenza più massiccia è proprio quella delle squadre campane: ben 6

E ora il quadro è completo. L'ultima partecipante al pianeta serie C viene dal drammatico play out dell'Arechi e si va a incastonare proprio nel girone meridionale. Della Salernitana, al di là di una sfida sempre suggestiva sul campo, tutti avrebbero fatto a meno, ma il verdetto è questo e neanche i ricorsi al Coni o ai vari Tar può cambiarlo.

Dunque la Salernitana. Una squadra ferita da due retrocessioni consecutive e da un epilogo che si fa fatica ad accettare, una compagine da ricostruire e che dovrà affrontare un'annata difficile anche per gli strali della giustizia sportiva che non perdoneranno il comportamento dei tifosi granata nella sfida con la Sampdoria (squalifica del campo).

Campania, la regiona maggiormente rappresentata

Con il “cavalluccio marino” la presenza delle squadre campane diventa quella più numerosa nel girone C. Ben sei partecipanti: Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Salernitana e Sorrento. Solo la Puglia tiene testa con le sue 5 protagoniste, ovvero Audace Cerignola, Casarano, Foggia, Monopoli, Team Altamura. Da sottolineare che proprio nel girone meridionale giungono due delle retrocesse dalla B sulle quattro complessive. Resta da scegliere solo la “seconda squadra” di A che sarà inserita in questo raggruppamento. Esclusa la Juventus che ne ha fatto parte l'anno scorso e per il principio di rotazione sarà assegnata ad un altro girone, restano l'Inter e l'Atalanta. Potrebbe valere il ragionamento che l'Inter è una ripescata e dunque prenderà il posto della Spal nel girone B. Di conseguenza il girone meridionale spetterebbe all'Atalanta di Modesto.

Il roster del girone C diviso per regioni.

Campania: Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Salernitana, Sorrento

Puglia: Audace Cerignola, Casarano, Foggia, Monopoli, Team Altamura

Sicilia: Catania, Siracusa, Trapani

Lucania: Picerno, Potenza

Calabria: Cosenza, Crotone

Lazio: Latina

Una di serie A: Inter U23 o Atalanta U23