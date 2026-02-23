Il Benevento riprende oggi. Mercoledì seduta a porte aperte A Potenza si gioca domenica all'ora di pranzo: "lunch match" alle 12,30

Un'altra settimana da consumare all'impianto Avellola. Anche il fondo del Viviani di Potenza, prossimo avversario dei giallorossi, è in sintetico. Per cui anche questa settimana la squadra di Floro Flores si eserciterà sul fondo in erba artificiale della “casa delle giovanili”.

Si inizia questa mattina alle 9,30. Consueta seduta defaticante per chi ha giocato ad Altamura, allenamento regolare per gli altri. Il martedì è di riposo.

Si iprende mercoledì mattina, 25 febbraio, alle 11: c'è la seduta all'Avellola a pote aperte. Chi vuole assistervi può varcare i cancelli dell'impianto di via Avellino e guardare come si allenano i giallorossi in vista della difficile trasferta in terra potentina.

Si prosegue con cadenza pressochè identica giovedì, venerdì e sabato: sedute fissate tutte all'Avellola per le ore 11 del mattino. Sabato 28 alle 16,30 è fissata la partenza per il capoluogo lucano. Domenica 1 marzo si gioca al Viviani all'ora di pranzo: “lunch match” come si dice di questi tempi, inizio ore 12,30. Orario insolito, quest'anno è già capitato all'esordio di Antonio Floro Flores in campionato, il 16 novembre contro il Monopoli al Vigorito (3-1). Capiterà ancora il 29 marzo in casa col Cosenza.