Nunziante piace all'Arezzo: l'Udinese può cederlo in prestito L'ex giallorosso viene da una stagione ai margini della squadra bianconera ed ha bisogno d giocare

Alessandro Nunziante è nel mirino dell'Arezzo neo promosso in serie B. Bucchi vuole affidare i pali della porta ad un elemento Under e ha pensato all'ex giallorosso, classe 2007. Nunziante ha vissuto quest'anno all'Udinese ai margini della prima squadra, ma senza mai esordire. Ha bisogno evidentemente di giocare per continuare il percorso di crescita iniziato nelle file della squadra giallorossa. Ed è questa la ragione per cui l'Udinese sta pensando di cederlo in prestito secco a qualche società che ne fa richiesta. La serie B potrebbe essere un trampolino di lancio eccezionale per il giovane portiere foggiano, che ha solo fatto intravedere le qualità di cui è in possesso. L'Arezzo ci crede e il diesse Cutolo, tra l'altro ex giallorosso, ha deciso di puntare su di lui, affiancandogli l'esperto Venturi, a cui è stato proposto il rinnovo del contratto.