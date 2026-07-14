Benevento, prima amichevole alle 18 domani all'Imbriani a porte aperte Cancelli aperti dalle 17,30, si gioca contro l'Equipe Campania

Si gioca alle 18 all'Imbriani, i cancelli dell'Antistadio apriranno però alle 17,30 per consentire ai tifosi di accomodarsi sulle gradinate e assistere alla prima amichevole della stagione di serie B. Come è risaputo il Benevento affronterà domani pomeriggio in un cosiddetto “allenamento congiunto” l'Equipe Campania, la squadra composta da atleti della nostra regione in attesa di una nuova sistemazione e che si stanno allenando con questa selezione coordinata da Antonio Trovato e che lavora sul campo di Santa Maria la Carità.

Questo il comunicato del Benevento Calcio.

Il Benevento Calcio comunica che domani,mercoledì 15 luglio 2026, i tifosi potranno assistere dagli spalti dell’Antistadio “Carmelo Imbriani” all'amichevolein programma alle ore 18:00, che vedrà i giallorossi affrontare la formazione dell'Equipe Campania. I cancelli dell'impianto saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 17:30.