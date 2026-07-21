Benevento, quella maglia azzurra che rievoca ricordi che fanno battere il cuore Una scelta azzeccata, tra storia e poteri divinatori: come quella due "X" ammiccanti

Quando storia e poteri divinatori percorrono la stessa strada. La cosiddetta “terza maglia” di questa stagione promette di racchiudere in sé un bel po' di emozioni. Un agglomerato di appigli dell'anima, per nulla banali, che stimolano ricordi e suggestioni che non possono lasciare indifferenti. Il colore azzurro che richiama quella maglia scelta per inaugurare il cammino della strega in un campionato federale, anno di grazia 1929, riprodotta come tutti ricordano nella stagione dei record, quella con Pippo Inzaghi in panchina, che celebrava i 90 anni della nascita della vecchia strega. Un'annata da dominatori, avversata dal Covid, ma resa indimenticabile da una vittoria stratosferica terminata con 18 punti di vantaggio sul Crotone secondo. La “t-shirt” celebrativa, lo ricordano tutti, recitava “A suon di record”.

L'ufficio marketing ci ha giocato, ispirato dalle vecchie superstizioni della città delle streghe. Poi vi ha aggiunto quelle due “X” che hanno mille significati. Il numero romano vuol dire 20, vale a dire gli anni di presidenza giallorossa di Oreste Vigorito. Poi si ammicca di cambiare l'accento, perchè la lingua italiana è un groviglio di sfaccettature: basta aprire la “è” e il numero diventa un sostantivo, “vènti”. Il motore di un'azienda leader in Italia nell'energia eolica, descritto splendidamente da Ciro Vigorito in quell'inimitabile “istant book” che è “Tra nuvole e vento”.

Due “X” che possono significare anche altro: quasi come quei segni che si mettono su una rubrica per ricordarsi le cose già fatte. Due come le scalate incredibili per una piccola città come Benevento alla serie A. Pronti a metterne un'altra per alimentare i sogni di chi ama i colori giallorossi e che ritrova nella maglia azzurra qualcosa di magico che fa battere il cuore forte.

Nella foto di Taddeo, Nicolas Viola con quella maglia azzurra che connotò le strasferte della strega nella stagione 2019-20: a fianco la nuova maglia con gli stessi colori