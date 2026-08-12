Fiorentina-Benevento, ecco quando dovrebbe sbloccarsi la prevendita Al momento i sostenitori giallorossi non hanno ancora avuto modo di acquistare il biglietto

Non sono pochi i tifosi del Benevento che vogliono assistere al match con la Fiorentina di venerdì. A oggi, però, la prevendita per il settore ospiti non è ancora partita, ma è un problema che dovrebbe rivolversi a breve. Il club viola ha fatto sapere al Benevento Calcio, il quale è esente da ogni responsabilità, che "alle 9 di domani mattina dovrebbe arrivare l'ultima autorizzazione e che presumibilmente la vendita del settore ospiti potrebbe partire verso le ore 10". Questa è l'ultima novità relativa alla prevendita. Ai tifosi del Benevento non resta che aspettare ancora, prima che finalmente possano avere la possibilità di assicurarsi un posto allo stadio Artemio Franchi per il match in programma venerdì sera.