Fiorentina-Benevento, designato l'arbitro del match di Coppa Italia Ha ben dieci precedenti con la Strega, l'ultimo nel 2023

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere il match di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento, in programma venerdì alle 21:15 per i trentaduesimi di finale della manifestazione tricolore. Il fischietto piemontese torna a dirigere i giallorossi a distanza di tre anni e mezzo. L'ultimo precedente risale al 18 marzo 2023, quando il Benevento perse in casa del Pisa per 2-0, con reti di Moreo e Tramoni. In totale, sono dieci i precedenti tra Manganiello e la Strega. Lo score parla di quattro successi giallorossi (Spezia, Sampdoria, Ascoli e Brescia), un pareggio (Carpi in finale play off) e cinque sconfitte (Salernitana, Roma, Cagliari, Atalanta e Pisa). Al Franchi, Manganiello sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Lauri, mentre il quarto uomo sarà Silvestri. A differenza del match col Ravenna, ci sarà anche il Var che sarà gestito da Di Paolo e Pezzuto.