Ecco perché Okereke salterà la sfida col Modena L'attaccante nigeriano ha da scontare una giornata di squalifica dallo scorso anno

Non era neanche entrato in campo, ma finì espulso (insieme ad altri due compagni) e ora deve scontare un turno di sdqualifica. Ci riferiamo a David Okereke, l'attaccante nigeriano che il Benevento ha ingaggiato la settimana scorsa.

Okereke ha fatto appena in tempo a vestire la sua prima maglia giallorossa a Firenze, ma dovrà già fermarsi. Storia della passata stagione, anzi dell'ultima partita dello scorso campionato di serie A.

Durante il secondo tempo di Cremonese-Como del 24 maggio 2026 (38ª e ultima giornata di Serie A), infatti, l'arbitro Fabio Maresca cacciò via dal campo e dalla panchina rispettivamente Alberto Grassi, Milan Ðuric e David Okereke in seguito a intense proteste nate dopo l'assegnazione di un rigore al Como. Il giudice sportivo poi sanzionò Grassi con 4 giornate di squalifica, 2 a Duric, una a Okereke. Il parapiglia si scatenò attorno al 71'-72' sul punteggio di 1-2 per i lariani, dopo che il VAR aveva richiamato l'arbitro per un contatto in area giudicato da penalty. Maresca estrasse il cartelloino rosso a Alberto Grassi che era in campo e a Milan Duric e David Okereke che erano in panchina. La partta poi si concluse con il punteggio di 1 a 4 per il Como.

Okereke subì quindi una giornata di squalifica e 5mila euro di ammenda dal Giudice sportivo per “avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara".

Per effetto di quella squalifica, Okereke sabato non potrà giocare la sfida dei giallorossi col Modena.