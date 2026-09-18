Cioffi: "Dovremo comportarci come se giocassimo contro una grande" L'allenatore apuano: "Il Benevento vuole avere il comando del gioco e viene da una grande vittoria"

Gabriele Cioffi in conferenza stampa prova a vedere ancora il bicchiere mezzo pieno. Riconosce che il momento non è di quelli propizi, ma crede nella crescita della sua squadra: “Ci sono mancati i risultati, uno step che dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo”. Si è parlato di una squadra che gioca troppo basso. Cioffi non è d'accordo: “I numeri vanno sempre contestualizzati. Gli Xg (l'indice di pericolosità) dice che abbiamo fatto solo due gol, ma ne avremmo dovuti fare almeno 5. Siamo stati troppo sciuponi. Anche a Catanzaro siamo stati forse troppo bassi, ma sempre attivi. Credo di non andare lontano dalla realtà se dico che la Carrarese ha meno punti di quanti ne merita”.

E' certo che la sosta porterà ad un miglioramento complessivo della squadra: “Tanti giocatori sono arrivati in momenti diversi, ma stiamo appianando tutte le situazioni”. Non vede Rubino e Topalovic giocare insieme. Almeno per il momento: “Hanno lo stesso ruolo, magari in un futuro potrei vederli anche insieme”. Molto si attende dal pubblico: “Vorrei che ci fosse il tutto esaurito e che i nostri tifosi ci aiutassero a trovare la vittoria”.

Ha grande considerazione del Benevento: “Ragiona da grande squadra, verrà qui per fare gioco. E' fresco di promozione e viene da un grande risultato ottenuto contro il Verona. A noi non resta che comportarci come se dovessimo affrontare una delle grandi del campionato, non certo una neo promossa”.

Sul piano tattico dice che proverà a non far partire i suoi centrocampisti troppo bassi: “Abbiamo giocatori bravi sugli esterni, devo solo mettere tutti in condizione di esprimersi al meglio”.