San Giorgio La Molara, viabilità rurale e tutela del territorio Realizzate nuove in località Cisterna – Monte La Guardia

San Giorgio La Molara, viabilità rurale e tutela del territorio.Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il programma di interventi dedicati alla manutenzione e alla valorizzazione della viabilità rurale con la realizzazione di nuovi tratti stradali in località Cisterna – Monte La Guardia.

L'intervento ha consentito di migliorare la viabilità dell'area, rendendo più agevoli i collegamenti e l'accesso ai terreni e alle attività presenti sul territorio. La realizzazione dei nuovi tratti stradali rappresenta un'opera concreta a servizio della comunità e, in particolare, di quanti quotidianamente vivono e lavorano nelle aree rurali.

L'Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno nel portare avanti interventi concreti anche nelle aree rurali, con l'obiettivo di migliorare progressivamente le infrastrutture, sostenere le attività agricole e garantire una maggiore fruibilità e sicurezza dell'intero territorio comunale.