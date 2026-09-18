Il Sannio Consorzio Tutela Vini porta le eccellenze in Svizzera Tre appuntamenti dedicati agli operatori del settore

Il Sannio Consorzio Tutela Vini, con sede a Benevento, annuncia una nuova missione internazionale dedicata alla promozione delle denominazioni tutelate e delle aziende consorziate nel mercato svizzero, considerato da molti produttori una destinazione strategica per la crescita commerciale e l’affermazione dei vini sanniti all’estero.

Il programma prevede tre tappe professionali rivolte esclusivamente agli operatori del settore:

24 settembre - Antica Osteria del Porto, Lugano dalle 18:00 alle 20:00 in collaborazione con Unione Svizzera Sommelier e Enocultori

1 ottobre - Hotel Colorado, Lugano 16:00– 18:30 in collaborazione con Unione Svizzera Sommelier e Enocultori

12 ottobre – Zunfthaus zur Zimmerleuten - Zurigo 14.30 – 15.30 in collaborazione con la rivista Vinum.

La Svizzera rappresenta da anni un mercato di riferimento per numerose cantine del Sannio, grazie alla forte attenzione dei consumatori verso i vini di qualità, alla presenza di una ristorazione evoluta e alla sensibilità verso le produzioni territoriali. Per questo motivo il Consorzio, che rappresenta 8000 imprenditori viticoli, circa 100 aziende imbottigliatrici per oltre 800.000 di ettolitri di vino prodotto, ha scelto di investire in un progetto strutturato, volto a creare nuove opportunità di business per le aziende partecipanti e a creare consapevolezza di marchio nel mercato elvetico.

Durante gli incontri i professionisti del vino invitati avranno l’occasione di approfondire la ricchezza del territorio sannita, la sua biodiversità viticola e la qualità delle produzioni, con particolare attenzione alle denominazioni Sannio DOC, Falanghina del Sannio DOC, Aglianico del Taburno DOCG, Benevento IGT e alle altre espressioni identitarie del territorio.

Il progetto è finanziato con fondi OCM – Organizzazione Comune del Mercato del Vino, nell’ambito delle attività di promozione sui mercati dei Paesi terzi, e rientra nella strategia del Consorzio volta a rafforzare la competitività internazionale delle aziende consorziate.

«La Svizzera è un mercato maturo, attento e ricettivo, che molti produttori del Sannio considerano fondamentale per la crescita delle proprie esportazioni. Questa missione nasce proprio dalla volontà di sostenere le imprese nella costruzione di relazioni commerciali solide e durature», dichiara Carmine Coletta, Presidente del Consorzio Vini del Sannio.

Gli eventi del 24 settembre e del 01 ottobre saranno una degustazione masterclass dinamica e una masterclass, coordinate e presentate da Anna Valli Fondatrice di USSE Sommelier con brevetto federale, formatrice e fondatrice di USSE e da Silvia Rama Donna del Vino, tesoriere dell’Associazione italiana per la Tutela della Vite a Piede franco e comunicatrice del vino.

L’evento del 12 ottobre a Zurigo sarà presentato da Claudia Stern, storica giornalista e divulgatrice del mondo del vino elvetico della squadra di Vinum.